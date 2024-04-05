Ardahan'da Seçim Yenileme Kararı İptal Edildi - Son Dakika
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Politika

Ardahan'da Seçim Yenileme Kararı İptal Edildi

Ardahan\'da Seçim Yenileme Kararı İptal Edildi

Ardahan'da CHP adayı Faruk Demir'in kazandığı seçim, AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Ancak CHP'nin itirazı olumlu değerlendirildi ve seçim yenilenmeyecek.

05.04.2024 18:33  Güncelleme: 18:39
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Ardahan'da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir'in kazandığı seçim, AK Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. CHP'nin seçim yenileme kararının iptali için başvurusu olumlu değerlendirildi.

Ardahan İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verdi. CHP'nin itirazı olumlu değerlendirildi. Ardahan'da seçim yenilenmeyecek.

Karar sonrası Ardahan Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Demir, "31 Mart 2024 günü yapılan seçimlerde Ardahan halkı ikinci defa bizi bu şerefli göreve uygun görmüştür. Tabii siyasetin sodasında doğasında var. Siyasi partilerin kanununda var ve bir itiraz olmuştur. İtiraz neticesinin ikinci aşamasında bağımsız Türk yargımızın yaptığı incelemeler sonucunda bizim itirazımızın kabul olduğunu gördük. ve inşallah mazbatamızı alacağız" dedi.

Başkan Demir, seçim süreci boyunca kendisiyle birlikte yol alan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederek, "Mazbatamızı aldıktan sonra daha güzel bir Ardahan için çalışacağız. Demokrasi böyle bir şey bir yarış oluyor ve sonunda kentimiz için çalışmalar devam ediyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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