AK Parti birinci çıktığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci sırada yer aldı

Konut projesine 8 milyon kişi başvurdu, işte geçerli başvuru sayısı

Türkiye'nin yavaş yavaş seçim atmosferine girdiği dönemde, anket şirketleri tarafından hazırlanan anketler de büyük ilgi görmeye başladı. Bu kapsamda son çalışma, AREA Araştırma'dan geldi. Ankette, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Katılımcılardan alınan cevaplara göre şekillenen listede AK Parti yüzde 33.2 ile birinci parti çıktı. AK Parti'yi sırasıyla CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP takip etti. Sonuçlar şöyle oldu:

• AK Parti: 33.2

• CHP: 24.8

• İYİ Parti: 16

• HDP: 10.3

• MHP: 8.7

• Zafer Partisi: 1.4

• Yeniden Refah Partisi: 1.0

• Saadet Partisi: 1.0

• Gelecek Partisi: 1.0

Seçmenlere, siyasetçilerle ilgili 'genel kanaatleri' de soruldu. Katılımcıların yüzde 48.2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olumlu kanaat bildirdi. Onu, yüzde 36.2'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 32.6 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 31.2'yle dördüncü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30.4'le beşinci sırada yer aldı.

Bu isimleri yüzde 31.2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 30,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.