Arıkan Ankara'da Yemen Diyalog Masası önerdi, Babacan TMSF kayyum atamasını eleştirdi - Son Dakika
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Arıkan Ankara'da Yemen Diyalog Masası önerdi, Babacan TMSF kayyum atamasını eleştirdi

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Arıkan Ankara\'da Yemen Diyalog Masası önerdi, Babacan TMSF kayyum atamasını eleştirdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin Yemen'de arabuluculuk üstlenmesini ve Ankara'da Yemen Diyalog Masası kurulmasını önerdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise TMSF'nin Cafer Mahiroğlu'yla ilişkili şirketlere kayyum atanmasını eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye, sahip olduğu diplomatik birikimi ve bölgesel ilişkilerini kullanarak Yemen'de arabuluculuk sorumluluğu üstlenmelidir." dedi.

Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde bir basın kuruluşuna operasyon yapıldığını söyleyen Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen günlerde fon soruşturmasında adı geçenlerin lekelenmeme hakkını hatırlattığını ifade etti.

"Fon soruşturmasında adı geçenlerin lekelenmeme hakkı var da muhalif seslerin yok mu?" diyen Arıkan, iktidarın Türkiye'yi her sabah yeni bir krize uyandırdığını savundu.

Arıkan, fon soruşturmalarına ilişkin, "131 fonda yaşananlar, diğer fonlar için de bir uyarı olmalıdır. Biz, yeni bir kriz yaşandıktan sonra sorumluları aramak istemiyoruz. Bugünden tedbir alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üzerinde dikkatle durulması gerektiğini dile getiren Arıkan, şunları söyledi:

"Savunma amaçlı olduğu, Yemen'e saldırı harekatı yapılmayacağı açıklanıyor. Bunlar önemli güvencelerdir. Ama bir devletin geleceğine ilişkin kararlar yalnızca sözlü güvencelerle değil, açık hükümlerle, belirlenmiş sınırlarla ve hukuki denetimle güvence altına alınmalıdır. O yüzden sormak zorundayız. Mekke Anlaşması'nın arkasında ABD'nin bölgesel hesapları var mı? Bize anlatılanlarla Washington'da planlananlar ne ölçüde örtüşüyor? Irak'ı, Suriye'yi gördük, yıkılan şehirleri, dağılan ülkeleri, kaybolan nesilleri gördük. Daha kaç ülkenin haritası değişmeli, kaç annenin ocağı sönmeli ki başkalarının savaş hesabıyla kendi güvenliğimiz arasındaki farkı anlayalım?"

Yemen halkının yaşadığı sorunların çözümüne odaklanmaları gerektiğini ifade eden Arıkan, "Somut bir teklifimiz var: Türkiye'nin öncülüğünde, Ankara'da bir 'Yemen Diyalog Masası' kurulmalıdır. Bu masa, Yemen'deki ilgili tarafların bir araya gelebildiği, bölge ülkelerinin katkı sunduğu, İslam dünyasından gözlemcilerin de sürece dahil olduğu, kalıcı çözümün diplomatik yollarla arandığı bir zemin olmalıdır. Türkiye, sahip olduğu diplomatik birikimi ve bölgesel ilişkilerini kullanarak Yemen'de arabuluculuk sorumluluğu üstlenmelidir." dedi.

"Sonucu kime yarıyor' diye bakmak lazım"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Hukuk kuralları içinde görevini yapan, kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan, gerçeklerin peşine düşen tüm gazetecilerin ve basın kuruluşlarının yanında olduklarını belirten Babacan, bu süreçte soruşturmalara maruz kalan gazetecilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Fon soruşturmalarına değinen Babacan, gözetim ve denetimden sorumlu tüm kurumların yöneticilerini ve sorumluluk zincirindeki insanların tümünün görevden alınması gerektiğini savundu.

İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin genişlemesinin, derinleşmesinin önemli olduğunu ifade eden Babacan, son haftalarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen savunma anlaşmasının hangi ihtiyaca dayandığı ve hangi tehdide karşı yapıldığıyla ilgili net bir açıklama duymadıklarını iddia etti.

Bu anlaşmaya ciddi bir ihtiyatla bakmaları gerektiğini söyleyen Babacan, "Dış politika meselelerinde bazen 'sonucu kime yarıyor' diye bakmak lazım. Bu anlaşmanın sonucu ABD'nin, Trump'ın işine yarıyormuş onu öğrendik. Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin ne işine yarayacak? Bu konuda henüz bir açıklama yapılmış değil. Türkiye, İslam ülkeleri arasında bir tarafın karşısında, bir tarafın yanında mı yer alacak? Bir çatışmanın bir tarafı mı olacak?" diye sordu.

Babacan, 14 Ekim 2022'de Amasra'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 43 madenciyi rahmetle andığını belirterek, acılı ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

Bu topraklarda umudun büyümesini istediklerini belirten Babacan, "Annelerin evlatlarını korkuyla değil, huzurla uğurladığı çocukların babalarını sağ salim beklediği, hiçbir ailenin ekmek parası kazanırken canından endişe etmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki insan hayatını her şeyin üstünde tutalım." dedi.

Kaynak: AA
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