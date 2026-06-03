Arıkan: Siyasette Topyekun Arınma Şart - Son Dakika
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Arıkan: Siyasette Topyekun Arınma Şart

Arıkan: Siyasette Topyekun Arınma Şart
03.06.2026 11:24
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, siyasetin tamamının arınması gerektiğini vurguladı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Mesele gerçekten arınmaysa, sadece belli bir kesimin arınması yetmez. Topyekun siyasetin, topyekun bu sistemin arınması gerekir. Siyasetin üzerine çöken kirli gölgeyi, menfaat ilişkilerini, liyakatsiz kadrolaşmaları kökünden kazımadan bu ülkeye huzur getiremezsiniz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Arıkan, "Bugünlerde ekranlarda, manşetlerde, siyaset koridorlarında sürekli aynı kelimeyi duyuyoruz; arınma. Herkes bir diğerine parmak sallıyor, herkes bir diğerinin temizlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Mesele gerçekten arınmaysa, sadece belli bir kesimin arınması yetmez. Topyekun siyasetin, topyekun bu sistemin arınması gerekir. Siyasetin üzerine çöken kirli gölgeyi, menfaat ilişkilerini, liyakatsiz kadrolaşmaları kökünden kazımadan bu ülkeye huzur getiremezsiniz. Mesele arınmaysa, sadece belediyelerin arınması yetmez, bakanlıkların da arınması şarttır. Devletin en mahrem, en kritik makamlarının ihale baronlarından, akraba kayırmacılığından temizlenmesi şarttır. Bürokrasinin arınması şarttır. Vatandaşa tepeden bakan, devleti kendi mülkü sanan, liyakati değil sadakati ölçü alan o hantal ve kirli anlayışın bürokrasiden sökülüp atılması şarttır. En önemlisi, yargının arınması şarttır. Adaletin mülkün temeli olmaktan çıkarılıp, güçlünün kalkanı haline getirildiği bir düzende arınmadan bahsedilemez. Cübbesine düğme dikenlerin, talimatla karar verenlerin o yüce mahkemelerden arınması, bu ülkenin geleceğinin en büyük teminatıdır. Yetmez; medyanın, iş dünyasının, gazeteciden siyasetçiye tüm kamunun arınması şarttır. Biz 'benden olan temiz, benden olmayan kirli' diyen o iki yüzlü siyaseti reddediyoruz. Eğer bu ülkede bir temizlik başlayacaksa; samimi bir arınma olacaksa bu tepeden tırnağa olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR RİSKSİZ MUHALEFET ARIYOR'

Arıkan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye'de muhalefet sorunu yok, Türkiye'de iktidar sorunu var. Mevcut iktidar risksiz, tehlikesiz, emir kulu bir muhalefet arıyor. İtiraz etmeyen, sorgulamayan, hesap sormayan bir muhalefet istiyor; yani dekor vazifesi yapan bir muhalefet. Neden; çünkü iktidarda kalabilmek için daha yapacak çok işleri var. Ortalığın toz duman olmasının sebebi bu. Şunu unutmayalım siyasette hiçbir büyük gürültü, sebepsiz yere çıkmaz. Burada sorulması gereken asıl soru gündemi neyin belirlediği değil, hangi konuların gündemden düşürüldüğüdür. Bütün bunlar art arda yaşanırken ABD ve AB'den çıt çıkmıyor. Normal zamanlarda Türkiye'deki en ufak mesele hakkında görüş bildirenler, en küçük tartışmada açıklama yapanlar, bugün 3 maymunu oynuyor. Geçmiş tecrübeler gösteriyor ki bazen gündemin en sıcak başlığı, asıl gündemi perdeleyen en kullanışlı araçtır."

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Medya, Sp, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan: Siyasette Topyekun Arınma Şart - Son Dakika

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