Arıkan: Uluslararası İnsani Yardım Filosuna Davet - Son Dakika
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Politika

Arıkan: Uluslararası İnsani Yardım Filosuna Davet

11.06.2025 14:31
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'ye yardım için uluslararası bir filo kurulmasını önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulmalıdır" dedi.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Madleen' adlı teknenin fotoğrafını göstererek, "İşte bu, umudun fotoğrafıdır. Sadece insan olmanın, insanı merkeze koymanın fotoğrafıdır. 12 farklı kimlikten insanın, tüm dünyaya nasıl umut olacağının fotoğrafıdır. Bir kez daha gördük, İsrail; insanlığa, vicdana ve merhamete dair hiçbir şeye tahammül edemiyor. Bizler şunu da biliyoruz, İsrail'in bu küstahlığının sebebi, özellikle bölge ülkelerinin sessizliği ve tepkisizliğidir. Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arıkan şöyle devam etti:

"Muhalefet, demokrasinin olmazsa olmazıdır. AK Parti iktidarından önce de bu ülkede yargı sistemi mağduriyetler üretiyordu. İnancından, düşüncesinden, kimliğinden ötürü ötekileştirilen insanlar, garabet suçlamaların mağduru oluyordu. Ancak bu iktidar da 23 yılda herkesin güvendiği bir yargı sistemini bir türlü inşa edemedi. Çünkü niyetinde de zihniyetinde de sorun vardı. ve maalesef geldiğimiz nokta; suç var ceza yok, suç yok ceza var. Bu konuda Dostoyevski'yi bile kara kara düşündürecek bir tablo ile karşı karşıyayız."

"Sayın Şimşek Türkiye'nin Elon Musk'ıdır"

Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde 1 Amerikan dolarının 22 lira, bugün ise 40 lira sınırında olduğunu söyleyerek, "Bir avro 23 liraydı, bugün 45 Türk lirasına ulaştı. Ekrana, kürsüye, slogana bakınca bir Türk dünyaya bedel. Ama döviz bürosuna bakınca bir Amerikan doları 40 Türk lirasına bedel. Teşbihte hata olmasın; Sayın Şimşek Türkiye'nin Elon Musk'ıdır. Biliyorsunuz Amerika'da Trump iktidarı da Elon Musk'a çok fazla bel bağlamıştı. Musk Amerika'nın kurtarıcısı olacaktı. Ama beklentiler hayal kırıklığına dönüştü. Amerika'daki Elon Musk Amerikalılar için nasıl hayal kırıklığı olduysa; Mehmet Şimşek de milletimiz için öyle hayal kırıklığıdır. Daha önce söyledim yine söylüyorum. Sayın şimşek elinde çanta Londra'yı, New York'u, Brüksel'i dolaşmayı bırakmalı. Dönüp Anadolu'ya bakmalı. İngiltere'deki, Amerika'daki, tefecilerle değil; artık Anadolu'daki çiftçilerle, üreticilerle, emekçilerle buluşmalı. Çünkü milletin dayanacak gücü kalmadı. Milletimiz yeterince fedakarlık yaptı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan: Uluslararası İnsani Yardım Filosuna Davet - Son Dakika

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