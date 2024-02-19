Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Politika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak ve çeşitli hukuki metinlerin imzalanması planlanıyor.

19.02.2024 18:32
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika

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