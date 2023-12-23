"Artık emaneti alma vakti geldi"

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer, MHP'den Elazığ Belediye Başkanlığı aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Prof. Dr. Özer, "30 yıldır belediye başkanlığını alamadık. Ancak artık emaneti alma vakti gelmiştir" dedi.

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer, adaylık resmi başvurusunu yaptı. MHP Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen programda açıklamalarda bulunan aday adayı Prof. Dr. Özer, "Öncelikle şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim. Bu ülke kan ile alındı. Kan ile korunmaya devam edecek. Hem soydaşlarımızın hem de bizim başka sığınacak bir ülkemiz yok. Belediye başkanlığı aday adayı olma sürecine gelince bu kararı alma sürecimizde arkadaşlarımızla fazlasıyla istişare ettik. Partimizin 'Yeni Yüzyıl, Lider Türkiye Üretken Belediye' sloganımız ile bu süreçte sizlerden göreceğim destek, bana güç verecektir. Değerli büyüğüm, dürüstlüğü halen göğsümüzü kabartan eski belediye başkanımız Behçet Susmaz'dan sonra tam 30 yıldır belediye başkanlığını alamadık. Ancak artık emaneti alma vakti gelmiştir" dedi. - ELAZIĞ