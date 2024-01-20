 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Acar, istifasının gerekçesini ilçe örgütüne bağladı ve yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamasının kendisine, ailesine ve Şavşatlılara ihanet olacağını düşündüğünü belirtti.

Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP\'den istifa etti
20.01.2024 - 22:21,
Abone Ol

Artvin'in Şavşat ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi. Acar, "Sevgili Şavşatlılar, sevgili basın mensupları, ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim. Ancak, bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor süreçte yanımda olan arkadaşlarıma, belediyeden çalışma arkadaşlarıma tüm personelime teşekkür ederim. Herkese mutlu ve huzurlu günler dileğiyle saygılarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 alarak CHP Şavşat adayı olmuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika


10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

Son Dakika
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:24:38. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement