Asgari Ücret Artışı Talepleri

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Asgari ücrette yapılacak artış, çalışanları enflasyona karşı mutlak suretle korumalı. Asgari ücret, çalışanların yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin de temel ihtiyaçlarını karşılamalı." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını anımsattı.

Aralıkta yıllık TÜFE artışının yüzde 60,45 olarak açıklandığını belirten Demir, "Asgari ücrette yapılacak artış, çalışanları enflasyona karşı mutlak suretle korumalı. Asgari ücret, çalışanların yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin de temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürülebilecek miktarda olmalı. Parti olarak asgari ücretin tanımının yenilenmesi talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Çünkü asgari ücret sadece çalışanla alakalı bir gider değil, bakmakla yükümlü olduğu ailesini de kapsamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında kamuoyunda bir süredir tartışmalar olduğunu dile getirerek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin, hekimlerin çalışma şartlarını zorlaştırmaması ve sağlık hizmeti alacak vatandaşları da mağdur etmemesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki birçok kursun, tasarruf tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığını ve kurslara kota uygulaması getirildiğini anlatan Demir, "Kota uygulaması nedeniyle bu kurslarda görev yaparak evlerine ekmek götüren usta öğreticiler büyük mağduriyet yaşamaktadır. Usta öğreticilerin problemleri bir an önce çözülmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir." diye konuştu.

Şahzade Demir, Pakistan'ın kuzeybatısında iki haftadır devam eden aşiretler arası çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. Demir, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda İslam dünyasını kan gölüne çeviren mezhepsel ihtilafın daha fazla yıkıma neden olmaması sağlanmalı. Yetkili taraflar ve bölgenin ileri gelenleri sorumluluklarını yerine getirmelidir. Tutuklu eski Başbakan İmran Han ve alıkonulan tüm siyasi aktörlerin serbest bırakılması tansiyonu düşürecek ve sükunetin sağlanmasına ciddi katkı sunacaktır."