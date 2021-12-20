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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

20.12.2021 16:41
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretten gelir ve damga vergilerinin alınmamasını öngören kanun teklifinin yasalaşması halinde, asgari ücretlilerin toplam çalışanlar arasındaki oranının yüzde 70'i bulacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretten gelir ve damga vergilerinin alınmamasını öngören kanun teklifinin yasalaşması halinde, asgari ücretlilerin toplam çalışanlar arasındaki oranının yüzde 70'i bulacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, asgari ücret zammının ekonomik pahalılıkta kısmen nefes aldırsa da emekçilerin derdine derman olmayacağını savundu.

Asgari ücretteki artış oranının tek başına yanıltıcı bir gösterge olduğunu ifade eden Girgin, işçinin ve ailesinin bugünkü ekonomik koşullarda asgari ücretle geçinip geçinememesinin önemli olduğunu belirtti. Girgin, döviz kurundaki artış nedeniyle asgari ücretin erimeye devam ettiğini söyleyerek, "Asgari ücretin 3'er aylık veya 6'şar aylık revize edilmesi gerekiyor." dedi.

Süleyman Girgin, asgari geçim indiriminin sadece asgari ücretle çalışanlar için kalktığını, diğer çalışanlar için aynen devam ettiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, asgari ücretteki artışı "Yetmez ama evet" şeklinde değerlendirdi.

Gelir vergisi istisnasının bütün ücretlilere tanınmasını isteyen Bekaroğlu, "Bunu yapabilirsiniz. Bütçeniz sürekli fazlalar veriyor zaten." diye konuştu.

"Türk lirası itibarsızlaştı"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümetin ekonomi politikasının Türk lirasını itibarsızlaştırdığını iddia etti. Yılmaz, "Sistemde Türk lirası kalmayıncaya kadar TL değer kaybetmeye devam edecek." görüşünü savundu.

İktidarın geçmişten ders almadığını, yanlışları tekrar ettiğini, ayrıca makro ekonomik bir değişikliğe gittiğini öne süren Yılmaz, bunun sonucunda enflasyonun yükseleceğini, 2021 yılı asgari ücretinin satın alma gücünün, 2022 yılı asgari ücretinden daha yüksek olacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, iktidarın ekonomi politikalarının Türkiye'yi kelepir bir ülke haline getirdiğini ileri sürdü. İktidarın yeni ekonomik modelin bedelini hesaplayıp hesaplamadığını soran Emecan, "Marketlerde deterjan bile taksitle satılmaya başlandı." görüşünü paylaştı.

Tüm ücretlerin asgari ücret kadar kısmından gelir vergisinin kaldırılmasının beklendiğini ancak sadece asgari ücrete bu istisnanın tanındığını dile getiren Emecan, "Bu, iş barışını bozacak bir düzenlemedir." sözlerini sarf etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, asgari ücrete yönelik gelir vergisi istisnasının tüm ücretlilere tanınmasının talep edildiğini hatırlatarak, "Muhalefette olmak, neyi söylerseniz söyleyin hiçbir sorumluluğunuz olmadığı anlamına gelmiyor. CHP de HDP de son 1 yıldır asgari ücretteki verginin kaldırılmasını istedi. Bir baskı unsuru oluşturdunuz." dedi.

Bu düzenlemenin tüm ücretlilere yönelik olması için vergi reformu gerektiğini vurgulayan Güneş, "Memurlar, kendi hesabına çalışan esnaf ne olacak? Köklü bir şey yapacaksak vergi reformu yapmamız lazım. Örneğin, 'Bir aileden 50 bin liraya kadar vergi almıyoruz' dememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkenin Maliye Bakanı eğer kirayı bilmiyorsa biz neyi konuşuyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, döviz kuru nedeniyle ürünlerdeki fiyat artışına dikkati çekerek, asgari ücretteki artışın yeterli olmadığını kaydetti.

Avrupa ülkeleriyle Türkiye'nin karşılaştırılmaması gerektiğini belirten Başarır, "Türkiye'deki asgari ücretle insanların geçinebilme durumu yok. Maliye Bakanı çıktı, 'merkezde ev kiraları 1250 lira' dedi. Çankayalılar 1250 liraya ev getirsin 300 tane tutacağım, öğrencilere vereceğim. Bu ülkenin Maliye Bakanı eğer sokağı, kirayı, ekmeği, tarımı bilmiyorsa biz neyi konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise fiyat artışındaki dalgalanmaya ne esnafın ne de vatandaşın yetişemediğini, asgari ücretteki artışın döviz kurundaki yükseliş nedeniyle anlamsızlaştığını savundu.

Yeni ekonomi modelini eleştiren Şener, "Plan, program yok; varsayımlar, gelecekle ilgili hedef belli değil. Önünüzde rakamlar yok." dedi.

Ekonomide en önemli unsurun "güven" olduğunu vurgulayan Şener, "Merkez Bankası bağımsızdır" ifadesine kimsenin inanmadığını, Merkez Bankası'na güvenin kalmadığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar geliri yerine, sadece 2022 yılı asgari ücretinin gelir ve damga vergisinden istisna tutulmasını eleştirerek, "Sizi tebrik etmek lazım. Aynı anda hem işçiyi hem işvereni kandırarak, onlara kumpas kurarak tarihe geçmiş oluyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Bu düzenlemenin işverene, işçiye ve devlete zararının olacağını savunan Ağbaba, "Eğer bu teklif yasalaşırsa, asgari ücretlilerin, toplam çalışanlar arasındaki oranı yüzde 70'i bulacak." diye konuştu.

Ağbaba, işverenlerin, vergi yükünden kurtulmak için yeni işe alımları asgari ücret üzerinden yapacağını; mevcut iş sözleşmelerinden vazgeçip çalışanları bu tutar üzerinden yeni sözleşme yapmaya zorlayacağını, öte yandan iş barışını da zedeleyeceğini ve kayıt dışılığı artıracağını da iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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