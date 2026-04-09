Asya ülkelerinden kadın siyasi liderler, Türkiye\'de ICAPP 9. Kadın Kolları Toplantısı\'nda buluşacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) bünyesinde faaliyet gösteren ICAPP Kadın Kolları 9. Toplantısı'nın 9-11 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICAPP'ın Asya'daki 52 ülkeden 350 siyasi partinin katılımıyla oluşturulan, Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO tarafından tanınan bir siyasi platform olduğunu belirtti.

ICAPP Kadın Kolları'nın ise 2013'te kurulduğunu aktaran Ercan, platformun kadınların dünyada başta siyasi olmak üzere diğer pek çok alandaki faaliyetlerini güçlendirmek, kadınların sesini daha iyi duyurmak amacıyla çalıştığını aktardı.

Kadın Kolları'nın 9'uncu toplantısının 9-11 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceğini bildiren Ercan, "Bu toplantıya hem ev sahipliği yapacağız hem de önümüzdeki dönem için ICAPP Kadın Kolları Başkanlığını devralacağız." bilgisini paylaştı.

Tuğba Işık Ercan, bugün akşam yemeği ile başlayacak ve 10 Nisan'da ise resmi açılış oturumu yapılacak toplantı için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı.

Barışın inşası ve diyalog süreçlerinde kadın liderliği merkeze alınacak

Toplantının ana temasının "Küresel İş Birliğini Güçlendirmek İçin Barış İnşası ve Diyalog Süreçlerinde Kadın Liderliği" olduğunu kaydeden Ercan, "Asya çapındaki yaklaşık 15 ülkedeki farklı siyasi partilerden 30 katılımcımız olacak. Toplantımız, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Akabinde iki panelimiz olacak. İlk panelimiz 'Küresel İş Birliğinin Güçlendirilmesinde Barış İnşası ve Diyalog Süreçlerinde Kadın Liderliği' başlığıyla gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Barışı tesis edebilmek için hem kadınları güçlendirmek hem de özellikle siyasi alanda kadının sesini ve sözünü daha iyi yükseltmemiz gerekiyor." diyen Ercan, "Bu uluslararası alanda da geçerli. Belki de kadınların sesi daha güçlü çıksaydı şu anda bu Orta Doğu'daki savaştan bile bahsetmezdik diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kadınların daha iyi güçlenmesiyle ve siyasi alanda da sesinin güçlü çıkmasıyla barış tesis olacak." ifadelerini kullandı.

Ercan, ikinci panelin ise "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin İklim Politikalarında Kadınların Rolü" başlığıyla yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alandaki etkisine değinen Ercan, "Dünyanın geleceği için Sıfır Atık Hareketi çok önemli, hem de iklim politikaları oluşturmakta kadınların çok daha duyarlı olduğunu düşünüyoruz ki bunun en büyük hareketinin başlangıcının kıymetli Emine Erdoğan Hanımefendi olmasından da bu belli. Biz de kadın liderlerimizle özellikle iklim politikalarını daha iyi oluşturmak ve küresel ısınmaya karşı kadınların liderliğinde neler yapılabilir bunları konuşmak üzere panelimizi gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

"AK Parti Kadın Kolları olarak liderlik yapacağız"

Dönem başkanlığının kendilerine devredilmesine değinen Ercan, dünyada bir merkez kayması olduğunu ve Asya'ya doğru bir kayışın görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünya lideri olma konumunda ilerlediğinin altını çizen Ercan, şunları kaydetti:

"Burada da Asya ülkelerindeki kadınların siyasi anlamdaki seslerinin, sözlerinin daha iyi duyulabilmesi açısından AK Parti Kadın Kolları olarak liderlik yapacağız. Dönem boyunca tüm Asya ülkelerinde, farklı siyasi partilerle çevrimiçi ve yüz yüze ortamlarda farklı buluşmalarımız gerçekleşecek. Bu da bizim hem önümüzü açacak hem de onlara örnek olma olarak önemli bir liderlik yapacağız.

Türkiye olarak hakikaten çok güzel işler yapıyoruz. Zaten kendilerinin örnek olmamız konusunda bir talepleri oldu ve biz de memnuniyetle kabul ettik. Bu süreçte özellikle siyasi partilerin Kadın Kolları arasındaki işbirliklerine çok daha fazla önem vereceğiz. Ayrıca siyasi partiler arasında Asya'daki liderliğimizin önem arz etmesinden ve misafirperverlik özelliğimizden dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız da inşallah gelecek konuklarımızı cuma günü kabul edecekler."

ICAPP İstanbul Sonuç Bildirgesi yayımlanacak

Ercan, ICAPP İstanbul Sonuç Bildirgesi yayımlanacağını ifade ederek, "Program sonunda Türkiye olarak bölgedeki rolümüzün önemini, savaşların, Gazze ile başlayan ve maalesef Orta Doğu'da devam eden savaşların bir an önce durması gerektiğini, özellikle kadınların ve çocukların çok fazla etkilendiğini vurgulayarak, bir an önce barışın tesis edilmesi için İstanbul Bildirgesi yayınlayacağız." dedi.