Atakum Belediye Başkanı Deveci: "Yeniden adayım"

Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yeniden 'aday' olduğunu belirterek, "Belediye başkan adayıyım. Atakum için sahada olacağım. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir" dedi.

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları aktaran Deveci, kendisine sorulan tüm sorulara ve kamuoyunda merek edilen konulara açıklık getirdi. Başkan Deveci; yolların bozuk olması, İYİ Parti ile ittifakın bozulmasının seçimlere olan etkisi, seçimlerdeki başkanlık şansı, yakınlarını belediyede işe alması, imar sıkıntısı yaşanan AVM'den alacağı ve avukatlığını yapması, CHP'den aday gösterilmezse aday olup olmayacağı ile 300 kişinin ATM memuru gibi işe gelmeden maaş alması gibi iddiaları cevapladı.

Eylül ve Ekim aylarında yaşanan sellerde 600 km yolun bozulduğunu ve ilçe belediyesinin bunu 1 ayda yapamayacağını ifade eden Başkan Cemil Deveci, "Yol ile alakalı sıkıntımız var. 1,5 milyon metre kare yol yaptık. 2019'dan bu zamana kadar 150 milyon TL para harcadık. Eylül ve Ekim aylarında yaşanan sellerde 600 km yolumuz bozuldu. Şu anda da Aralık'tayız. Bir ilçe belediyesinin bir ayda 500 km yol yapabilme imkanı yok. Bozulan yolları yapmaya devam ediyoruz. Atakum düzgün bir şehir değil. İnsanları mükemmel. Sahilde veya caddelerde gece bir kadın tek başına evine gidebiliyor. Kimse rahatsız etmiyor. Başka bir yerde böyle bir durum yok. Bu kenti kent yapacak, umutlandıracak ve beni bu kentte bir kez daha aday yapacak şey bu. Bu unsurları büyütmek istiyorum. Bu unsurları büyütecek bir kültür karşıma çıksın hemen devredeceğim. Her 5 yılda bir aday olacağım, adımın arkasına şu yazılsın gibi düşüncelerden kurtulmalıyız. Atakum, Karadeniz'e örnek bir şehir daha da bunu arttırabilir" diye konuştu.

"İttifakın bozulması konusunu en çok İYİ Parti'nin düşünmesi gerekiyor"

CHP ve İYİ Parti ittifakının bozulmasının seçimlerdeki etkisi ve başkanlık şansı hakkındaki soruları cevaplayan Başkan Cemil Deveci, "Bu dönemde hem İYİ parti hem de diğer gruplarla uyumlu çalıştım. İlk mecliste, ilçenin hayrına olmayacak bir kararda karşı çıkın beni de uyarın demiştim. Tüm meclis toplantılarımız ilk günden beri canlı yayınlanıyor. Demokratik, şeffaf ve herkesin görüşünü alan bir sistem sürdürdüm. Siyasette, grup kararları gereği bazen aynı fikirde olunsa da guruba uyulabiliyor. Siyasetin buradan çıkması için mücadele ediyorum. Eski bir siyasetçiyim. Rakiplerim hep kendi partilerinde en tepedekiler olmuştur. Yerinde girdiğim her seçimi kazandım. Derdim siyaset değil, siyaset kurumun düzeltilmesi. Türkiye iyi yönetilmiyor; hem iktidarı hem de muhalefeti. Siyaset kurumunun tümüyle, iktidarı ve muhalefeti ile 'Türkiyeci' olmasını istiyorum. Eksik var ama o eksikleri gidermek bizim görevimiz. Özellikle benim yaş kuşağım bu eksiklerin oluşmasında birinci kusurludur. Gençlerimize bırakacağımız ülke, onların umutla hareket edecekleri ülke olmaktan çıktı. İYİ Parti'nin ittifaktan çıkması Türkiye'de bir sorun oluşturabilir. Belli başlı belediyelerde sorun oluşturabilir. Mesela ittifak devam etseydi; geçen dönem Tekkeköy'ü elimizle verdik, Alaçam da Yakakent de öyle. Bunun gibi birkaç ilçede bu seçim alınabilirdi. Şimdi bunlarla birlikte İlkadım Belediyesi de riske girecek. Bu işi en çok İYİ Parti'nin düşünmesi lazım. Atakum da kolay mı, değil. Atakum'da seçim ittifaksız alınabilir. Kentteki ülkücüler; Cumhuriyetçi, Atatürkçü adaylara oy veriyorlar. Kamuoyu araştırmalarında bu görünüyor, ben de buna güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Yeğenlerimi belediyede işe aldım, yargılanmaya razıyım"

Kendi ve eşinin yeğenine belediyede kadro vermesi üzerine sorulan sorulara açıklık getiren Cemil Deveci, "Yeğenlerimin belediyede işe alınması konusunda Atakum; eğitimli insanların yaşadığı yer. Eşimin ablasının kızı İstanbul'da avukatlık yapıyor, Yeditepe'de de yüksek lisans yapıyor. İngilizce biliyor. Bürosunu kapattırdım buraya getirdim. Orada kazandığının aynısına razı oldu. İstanbul'da benim davalarımı kabul etse burada kazanacağının 3 katını kazanabilirdi. Hem bu dedikodulardan hem de kendi memnun olmadı. Maltepe Belediyesi'ne gitti. Orada da olmadı ve tekrar buraya geldi. Benim yeğenim, kardeşimin oğlu hatta özel kalemimin kardeşi ve nişanlısı elektrik dağıtım firmasında çalışıyorlardı. Başkan olduktan sonra üçünün de işine son verildi. Orada da sayaç okuyordu, belediyede de buna benzer bir görev verdik. Çalışıyor, asgari ücret alıyor. Yeğen korumak buysa ben buna razıyım. Bundan yargılanmaya da hesap vermeye de razıyım. Siz başka yeğenlere bakın. Başka yeğenlerden Türkiye'yi arındırmak lazım. Atakum'un 300 bin nüfusu var. Belediyeyi çalmadığım ve çaldırmadığım ile yönetiyorum. 2024 bütçesinin dış borcu bütçenin yüzde 25'i. Bana devredilen bütçeyle borç oranı yüzde 170. Yani 100 bin lira bütçesi varsa 170 bin lira borçlu olarak devredildi bana. O borcun yarısına yakını da 1 yılda ödenmesi gereken borçlardı. Onun için yolları yapamadık. Sıkıntı çekeceğimizi, bedel ödeyeceğimizi her yerde söyledik. Oğlunu akrabanı işe alacağım diye milletten oy istemedim. Yine de demiyorum. Atakum'un 2019 bütçesi 115 milyon TL, 2024 bütçesi 1 milyar 565 milyon TL. Bu gider bütçesi. Atakum'da 3 bin aile yaklaşık 45 milyon TL emlak vergisi ödememiş. Bu dönem 1919 gibi değil. Çarıkla gezmiyoruz ama çamurda yürüyeceğiz. Başka yolu yok. En azından çalmıyorum, tasarruf ediyorum" şeklinde konuştu.

"Eşimin CityMall AVM'de yüzde 40 hissesi yok, yüzde 40 hissesi olan arsa sahiplerinin hissesini yönetiyor"

CityMall AVM'nin arsa sahiplerinin avukatı olduğunu, belediye başkanı seçildikten sonra işini avukat olan eşine devrettiğini ve söz konusu AVM arsasından 250 metrekare alacağını tedbir olduğu için alamadığını da belirten Başkan Deveci, "İmar sıkıntısı yaşanan CityMall AVM'nin arsa sahiplerinin avukatı bendim. Belediye başkanı olunca buradan elini çekme eşin devam etsin dediler. Eşim Gülay Deveci'nin orada yüzde 40 hissesi yok. Yüzde 40 hissesi olan arsa sahiplerinin hissesini yönetiyor. Gider-gelirleri kontrol edip, hisse sahiplerine paraları yatıyor mu kontrol ediyor. Orada güvenli duruyor. Öyle bir görev yapıyor. Mal beyanımda bu var. Oradan 250 metrekare gayrimenkul satış vaadiyle alacağım var. Bugüne kadar alamadım, sisteme sokamadım çünkü dava açıldı. 166 metrekare hissesi olan biri 16 hisse istiyor. 16 hissenin karşılığı 100 milyon TL'nin üzerinde. Eğer 250 metre karem o oranda olacaksa AVM'nin neredeyse yüzde 60'ının sahibi de ben oluyorum. Tedbir olduğu için alacağım duruyor, ben de deva açmadım. Oradaki ruhsatı Atakum Belediyesi'nin benden önceki başkanı vermiş. Büyükşehrin vermesi lazımdı. Başkan olunca bu ruhsatı iptal ettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi üstüne alarak ruhsat verdi o da mahkeme kararıyla iptal edildi. İskan ruhsatında da 1-2 sorun var. O da otopark katının kullanımıyla alakalı" ifadelerini kullandı.

"Atakum için sahada olacağım, başkan adayıyım"

Partisinden aday gösterilmese dahi Atakum'da aday olacağı mesajını veren Deveci, "Belediye başkan adayıyım. Atakum için sahada olacağım. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir. Ben Atakum için siyaset yapıyorum. Ne aday olanlar ne de aday adayı olanlar gelip görüşümü almadı. Ben bu partinin en birikimli birkaç isminden biriyim. Parti kimi aday gösterirse biz de gidip oyumuzu kullanırız" açıklamasında bulundu.

"Atakum Belediyesi'nde görmezden geldiğim 300 ATM işçisi memuru olamaz"

Yüzlerce personelin işe gitmeden maaş aldığı iddiasına da yanıtlayan Cemil Deveci, şunları söyledi:

"Atakum Belediyesi'nde görmezden geldiğim 300 ATM işçisi memuru olamaz. Tüm belediyelerin personel sayısı fazla ama biz onu dengeledik. 300'e yakın emekli olan oldu. 250 kişi emekliliği hak etti kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemsem en azından biraz daha stabil ortam hazırlayabileceğim. İlk yapacağım işler de o olacak. 28 müdür, 4 başkan yardımcımız var. Bunları denetleyecek olanlar müdürler. Eğer 28 müdür iş birliği yapmış, 300 kişiye çalışmadan maaş veriyorsa vay halimize demektir. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum." - SAMSUN