Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Malatya\'da Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş\'a Destek Verdi

Politika

İstanbul'un Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, memleketi olan Malatya'nın Arguvan ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Kızıldaş'a destek ziyaretinde bulundu. İlgezdi, Mehmet Kızıldaş ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için cezalandırıldıklarını söyledi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş'a destek vermek üzere geldiği memleketi Arguvan'da Büyük Arguvan Buluşması'na katıldı.

Yaklaşık 2 bin Arguvalının katıldığı mitinge konuşan İlgezdi, Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş'la olan dostluk ve arkadaşlık hukukuna vurgu yaparak isim vermeden CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba ve CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Arguvan'a gideceğini açıklamasından sonra, gelmesinin engellenmesi adına yoğun baskı yapıldığını açıklayan İlgezdi, "İstanbul'dan Arguvanlılar, Malatyalılar benim buraya gelip Mehmet Kızıldaş'a destek vermemi istediler. Benim buraya geleceğimin haberini alan Malatya'daki büyük siyasetçiler, beni telefon bombardımanına tuttular. 'Senin Arguvan'da ne işin var' diye? Arguvan benim kendi memleketim. Ben ortaokulu burada okudum, Mehmet Kızıldaş ile aynı evde oturduk, onun bize çok emeği var. Benim de vefa borcum vardı" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yürütülen operasyonları yapanlara göndermede bulunarak, "Ben siyasetin hiçbir alanında, hiç kimseye ihanet etmedim. Arkadan dolanıp hançer sokmadım" şeklinde konuştu.

Mehmet Kızıldaş ile birlikte kongre de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için cezalandırıldıklarını söyleyen Battal İlgezdi, "Mehmet Abi iyi bilir bu partide çok görev yaptım. Ama son dönemde ne hikmetse Mehmet Kızıldaş ile birlikte cezalandırıldık. Suçumuz neydi? Kemal Kılıçdaroğlunu desteklemek. Vallahi buradan bir kez daha söylüyorum. Bugün de olsa yarın da olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceğim. Ben siyasetin hiçbir alanında, hiç kimseye ihanet etmedim. Arkadan dolanıp hançer sokmadım. Siyaset burada şahısların tekelinde değil" şeklinde konuştu.

CHP'nin Malatya'da kısır bir döngü içinde olduğuna, yıllardır tek bir milletvekiline mahkum edildiğine de dikkat çeken Battal İlgezdi, "Bakınız Malatya'da bir oluyorsunuz bir türlü iki olmuyorsunuz. Mehmet Kızıldaş'dan ne zarar gördünüz? Niye aday yapmadınız. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek suç mu, Kızıldaş, hırsızlık mı yaptı, Arsızlık mı yaptı, Arguvan'a katma değer kattı. Siyaset kimsenin babasının tekelinde değil. Kimsenin malı da değil" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'yı isim vermeden eleştiren Battal İlgezdi, "Ama şunu iyi bilin 1 Nisan'da bu düzen değişecek. Bu anlayış değişecek. Kendi marabalarınızı belediye başkan adayı göstereceksiniz ama ahlaklı, ilkeli, dik duran adamları siyasette yok sayacaksınız. Öyle bir şey yok. Ama ben inanıyorum ki Arguvan, Mehmet Kızıldaş'a, kendi adayına sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

Miting alanında Veli Ağbaba'ya yönelik tepki seslerinin yükselmesi üzerine, Battal İlgezdi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben buranın çocuğuyum, Veli Ağbaba da buranın çocuğu. Benim kimseyle hesabım yok. Benim hesabım burada Mehmet Kızıldaş'a yapılan yanlışı konuşmak. 1 Nisan'da Kızıldaş Mazbatayı alırsa Arguvan Kızıldaş'a sahip çıkmış olacak. Arguvan'a burada çok güzel bir kültür merkezi yaptık. Depremden sonra oranın nasıl insanlara hizmet verdiğini görünce ne kadar büyük bir iş yaptığımızı daha iyi anladım. Emeğin büyüğü tabi ki Mehmet Kızıldaş'ındır. Kızıldaş, Arguvan'a bulgur fabrikası, ambalaj tesisi, doğal ürün kooperatifi, kimya fabrikası, sanayi sitesi, akaryakıt istasyonu yaptı ve sosyal konut başlattı."

"Battal Başkanımızın desteği bizi onurlandırmıştır"

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş ise Battal İlgezdi'nin İstanbul'dan Arguvan'a gelerek desteğini açıklamasından dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Arguvan'a unutulmaz destekleri ile her daim yanımızda olan Battal İlgezdi'nin büyük baskılara karşın adaylığım için verdiği büyük destek sadece beni değil bütün Arguvan'ı mutlu etmiştir" dedi.

10 yıl süresince hayata geçirdikleri belediyecilik anlayışını ve gelecek 5 yılda yapacaklarını da anlatan Kızıldaş, "Göreve geldikten sonra çalmadık, çaldırmadık, çarçur etmedik size hizmet ettik. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan hizmet ettik. Birçok küçük ve büyük belediyeler çalışanlarının maaşını ödemezken biz maaşları düzenli ödedik ve TÜİK istatistiklerine girdik. Bundan sonra da ayrımsız ve adaletli hizmetimize devam edeceğiz. Burada çok farklı partilerden insanlar var, hepsi bize destek vermek için geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nisan- Mayıs gibi Anaokulu ve Kreşin temelini atacağız. İlçemizin en önemli sorunu konut sorunu. Birçok ilçe belediyesi arazi satarken biz Arguvan'ın konut ihtiyacını gidermek için 10 dönüm imarlı yer satın aldık. Doğalgazı bu yıl içinde inşallah Bölge Müdürlüğü ile görüştük ve sözünü aldık. İlçeyi en kısa sürede doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu. - MALATYA