Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım - Son Dakika

Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım

Son Güncelleme: 22.09.2023 14:38

İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına hakaret eden ve tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.E.S., oyun oynadıklarını belirterek, fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söyledi.

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Lise Öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, "Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum" dedi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Üsküdar'da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

*#arabaslik*1417*#arabaslik*

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

*#arabaslik*2017*#arabaslik*

Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Her milletin kaderini mücadelesi belirler, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu, bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu kaydedildi."

Atatürk'e yapılan saygısızlık yapan gencin tutuklanma gerekçesi açıklandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım - Son Dakika
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