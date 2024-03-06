Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı törenle kutlandı. Başkan Muhittin Böcek, "Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyet'imize sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" dedi.
Antalya'yı 94 yıl önce ziyaret ederek vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kenti ziyaretinin yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
20. yüzyılın en büyük lideri
Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün 20. yüzyılın en büyük lideri olduğunu ve Türk milletine bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin evladı olarak doğmuş ve büyük bir lider olarak ortaya çıkmıştır. O kritik dönemlerde böyle bir lidere sahip olmamız, Türk milletinin şansıdır. Atatürk'ün 'En büyük eserim Cumhuriyettir' sözü, Cumhuriyet'in önemini ve değerini bizlere hatırlatmaktadır" dedi.
94 yıl önceki heyecan ve coşku sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, 94 yıl önce Antalya halkının Ata'sını büyük bir coşkuyla karşıladığını hatırlatarak, "Bugün ben burada konuşmamı yapabiliyorsam her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Atamız kenti ziyaretinde 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiştir. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyet'imizin devrimlerine sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" diye konuştu.
Ödülleri takdim etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini takdim ederek başarılarının devamını diledi.
Fuaye alanını gezdi
Program sonunda Atatürk Kültür Merkezi Fuayesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antalya ziyaretine ait fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sergiyi gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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