Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Atatürk\'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Atatürk'ün mirasını koruma vurgusu yaptı.

10.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:11
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma törenine, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atatürk'ün izinde emanetini koruyacağız"

Anma töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyor, Atatürk ve silah arkadaşlarına Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve hür yaşama kararlılığını ölümsüzleştiren bir liderdir. Atatürk'ümüzün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin simgesidir. Bizlerin en önemli görevi Ulu Önderimizin ışığında, aydınlık yüzünde, inkılapları çerçevesinde ve insanlığın bir olması için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı doğrultusunda yaşamak, en büyük eseri Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktır. Türk milleti, bağımsızlık ve özgürlüğe olan sevdasını, her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabilme iradesini Atatürk'ümüzün önderliğinde kazandı. Biz de bugün O'nun izinde, milletimize duyduğumuz derin sevgi ve Türklüğe olan bağlılığımızla bu emaneti koruyacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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