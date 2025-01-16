Ateşkes 19 Ocak\'ta Bekleniyor

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesin 19 Ocak'tan itibaren başlayacağından emin olduğunu belirterek, "Son dakika sorunlarını çözebileceğimizden ve pazar gününden itibaren ateşkesin gerçekleşebileceğinden eminiz" dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkese günler kala İsrail parlamentosu henüz anlaşmayı onaylamadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ateşkes anlaşmasında son dakika sorunları yaşandığının farkında olduğunu ancak yine de anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayacağından emin olduklarını ifade etti. Kirby, İsrail'in gündeme getirdiği konuların farkında olduklarını belirterek, "Sahadaki ekibimiz tüm bunları düzeltmek ve ilerletmek çalışıyor. Açıkçası bunun İsrail hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor ve Başbakan Netanyahu da bunun farkında. Kendisi de bu süreç üzerinde çalışıyor, ancak bu son dakika sorunlarını çözebileceğimizden ve pazar gününden itibaren ateşkesin gerçekleşeceğinden eminiz" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, anlaşmayı onaylamak için bugün yapılması beklenen kabine toplantısının ertelendiğini duyurmuş, Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı. - WASHINGTON