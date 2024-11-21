Avrasyacılığın Önemi Ele Alındı - Son Dakika
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Politika

Avrasyacılığın Önemi Ele Alındı

Avrasyacılığın Önemi Ele Alındı

Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda Avrasyacılık fikrinin tarihi ve stratejisi tartışıldı.

21.11.2024 12:55
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Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantıda, Avrasyacılık fikrinin tarihi, güncel ve stratejik boyutları ele alındı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Avrasyacılığın ortak bir kültürel kod geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

'Avrasyacılık: Ortak Vizyon' başlıklı uluslararası yuvarlak masa toplantısı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, akademisyenler ve davetliler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Büyükelçi Erkhov, Avrasyacılık fikrinin giderek önem kazandığını belirterek, bu fikrin günümüzde yaşanan küresel değişimlere ışık tutabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Erkhov, "Sınırların yıkıldığı, uluslararası ilişkilerin alışılmış düzeninin değiştiği, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu tür zamanlarda halklar, tarihi kimliklerini ve değerlerini anlamaya yönelik daha güçlü bir ihtiyaç hissediyor" dedi.

Büyükelçi Erkhov, Avrasyacılığın sadece ortak bir geçmişi değil, aynı zamanda ortak bir geleceği de şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği gibi başarılı entegrasyon modelleri, sadece ticari ve ekonomik iş birliğini değil, aynı zamanda ortak bir kültürel kod ve dünya görüşü geliştirilmesini de gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Avrasyacılığın tarihi boyutları, güncel etkileri ve gelecekteki stratejik yönelimleri ele alındı. Konuşmasında Sovyetler Birliği'nin tarihi rolüne de değinen Erkhov, bu dönemin olumlu yönlerinin yanı sıra hatalarının da daha dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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