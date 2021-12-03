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Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! - Son Dakika

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!

03.12.2021 13:23
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın yanı sıra tutuklu olan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna yönelik açıklama yaptı.Açıklamada, "Demirtaş'ın serbest bırakılmasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz" denildi. Konseyin, AYM'nin en kısa sürede Demirtaş başvurusunu, AİHM kararları ile uyumlu şekilde karara bağlamasını istediği belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın en kısa sürede serbest bırakılması için Türk yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

"İHLAL VAR" DENİLMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020'de Demirtaş'ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun çoğulculuk ve demokratik toplumların siyasi ifade özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekerek, HDP'li siyasetçinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

AİHM İLKELERİ HATIRLATMASI

Bakanlar Komitesi'nin açıklamasında, " Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın başvurusunu incelemeyi, en kısa sürede ve AİHM'nin ilkeleriyle ve kararlarının esaslarıyla en uyumlu olacak şekilde tamamlayacağını ümit edilmektedir" dendi.

KAVALA İÇİN 19 OCAK 2022'YE KADAR SÜRE

Komite son olarak, AİHM'in ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye'ye karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022'ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti. Benzer bir süreç serbest bırakılmadığı takdirde Demirtaş için de işleyebilir.

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!

Selahattin Demirtaş, Avrupa Konseyi, Osman Kavala, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! - Son Dakika
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