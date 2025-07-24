Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) mensubu 65 parlamenter, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a gönderdikleri mektupta, "Artık çifte standartlara, sessizliğe ve suç ortaklığına yer yok. Harekete geçilmeyen her gün, Filistinlilerin öldürüldüğü bir gündür" ifadelerini kullandı. Parlamenterler, İsrail'e karşı adım atılması için Dış İlişkiler Konseyi'nin olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinden duruma tepki geldi. Aralarında Fransız parlamenter Rima Hassan, Sol grubun Eş Başkanı Manon Aubry ve Fransız siyasetçi Leila Chaibi gibi birçok etkili ismin aralarında yer aldığı 65 parlamenter, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Gazze'deki dehşet verici insani durum ve İsrail'in yardım dağıtım noktalarındaki Filistinlilere saldırıları karşısında derhal harekete geçilmesi gerektiğine inandıkları belirten 65 AP mensubu, "Bu saldırılar, şimdiye kadar binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Geçen hafta İsrail ile açıkladığınız anlaşma, sahadaki koşullarda hiçbir somut değişikliğe neden olmadı. Artık çocuklar açlıktan ölüyor ve AB yalnızca zayıf açıklamalarla, eylemsiz bir şekilde yanıt veriyor" ifadelerini kullandı.

Kallas'tan 5 talepte bulunuldu

Parlamenterlerin, Kallas'tan 5 talepte bulunduğu mektupta, "İsrail'e karşı eylem önerisinde bulunmak üzere Dış İlişkiler Konseyi'nin acil bir şekilde olağanüstü toplamanızı, konseyde kabul edilmek üzere İsrail'e yönelik tam kapsamlı yaptırım paketi teklif etmenizi, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ve Gazze'de gördüğümüz ölüm ve açlıktan sorumlu olan bu kuruluş dahilindekilere yaptırım uygulanmasını teklif etmenizi, İsrail'in Ortaklık Anlaşması'nda 2'nci Madde'ye uyumuna ilişkin olarak yapılan değerlendirmenin ardından daha önce sunduğunuz tedbirleri resmen önermenizi ve İsrail'e çift yönlü bir silah ambargosu uygulamaları için üye devletler nezdinde lobi yapmanızı talep ediyoruz" denildi.

"Artık çifte standartlara, sessizliğe ve suç ortaklığına yer yok"

Açık mektupta ayrıca, "Tarih, Gazze'deki açlık ve soykırım karşısında AB'nin büründüğü sessizlik ve suç ortaklığına hoşgörülü yaklaşmayacaktır. Avrupa vatandaşları, gerçek adımlar atılması için seslerini yükseltiyor. Seçilmiş temsilciler olarak size, 'Artık çifte standartlara, sessizliğe ve suç ortaklığına yer yok' mesajını iletiyoruz. Harekete geçilmeyen her gün, Gazze'deki Filistinlilerin açlığa terk edildiği ya da öldürüldüğü bir gündür. Derhal harekete geçilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Mektupta imzası bulunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Fransız Parlamenter Rima Hassan, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden 1 Haziran'da yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırarak İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisinin mürettebatına katılmıştı. Hassan ve arasında 2 de Türk'ün bulunduğu beraberindeki 11 kişilik mürettebat, İsrail ordusunun 9 Haziran gecesinde uluslararası sularda gemiye müdahalesi ile İsrail'de gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilmişti. - STRASBOURG