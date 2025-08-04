Avustralya\'dan Gazze\'ye 20 Milyon Dolar Yardım

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (13 milyon ABD doları) bağış yapıldığı bildirildi.

İsrail'in ablukası nedeniyle açlık krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Avrupa ve Arap ülkelerinin iş birliği ile bölgeye havadan yardım yapılmaya başlanırken, Avustralya'da harekete geçti. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (13 milyon ABD doları) bağış yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu yeni yardımın "yeni insani koridorların duyurulması" nedeniyle sağlandığını belirtti.

"Gazze'de sivillerin çektiği acı ve yaşadığı açlık sona ermeli"

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı açıklamada, "Avustralya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağlayıcı kararları doğrultusunda, İsrail'in Gazze'ye tam ve derhal yardım erişimine izin vermesi yönündeki uluslararası çağrının daima bir parçası olmuştur. Gazze'de sivillerin çektiği acı ve yaşadığı açlık sona ermeli" dedi. - CANBERRA