Ay Yıldız Projesi Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden ve Milli Savunma Bakanlığının yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız projesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Toplantı sonrasında iki bakan, Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - ANKARA