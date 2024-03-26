Aydın Ayaydın, Ahmet Aras\'a Cevap Verdi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın "Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı" sözlerine, "Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum." diye karşılık verdi.

Ayaydın, yaptığı açıklamada, Aras'ın önceki gün Bodrum'daki bir haber sitesine verdiği röportajda Muğla'nın sorunlarının çözülmesi için güçlü bir Muğla lobisine ihtiyaç olduğunu, başında da Aydın Ayaydın'ın olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Aras'ın Muğla'nın çok büyük sorunları olduğunu kabul ettiğini, bir türlü bitmeyen, uzayan çalışmaların halkı bezdirdiğini, çok şikayet geldiğini, kendilerinin de yıprandığını dile getirdiğine dikkati çeken Ayaydın, "Aras yine aynı röportajda kendi başkanı olduğu Bodrum Turgutreis'teki çalışmalardan söz ederken 'İşi yapan firmanın çalışmaları çok hoyratçaydı. Vatandaşımız çok mağdur oldu' diye konuştu. Ancak hoyratça tutum sergileyen firmanın neden uyarılmadığını ya da değiştirilmediğini söylemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaydın, şunları kaydetti:

"Ahmet Aras'ın cümlesi aynen şöyle, 'Güçlü Muğla Lobisi'ni kurmak istiyorum. Biliyorsunuz bölgemizin iktidar milletvekilleri var. Cumhurbaşkanımız da fahri Muğlalı. Doğru projelerle gidersek bizi reddetmez 'hayır' demez. Aydın Ayaydın hocam var. Onun lobicilik gücü ve mahareti var. İkna kabiliyeti çok yüksek. Muğla'yı, Bodrum'u çok sevdiğini biliyorum. Ona da teklif götüreceğim. Bu lobinin başına geçirmeyi planlıyorum.' Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum. O saydığınız, Fahri Muğlalı dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı da iktidar milletvekilleri de bölgenin turizminin elden gittiğini gören turizmcisi de esnafı da tüccarı da susuzluktan kırılan vatandaşı da zaten benim arkamda ve lobinin bir parçası.

Yani demem o ki sizin hayalini kurduğunuz o güçlü Muğla lobisini zaten oluşturmuş vaziyetteyiz. Hatta daha seçilmeden aksiyon bile almaya başladık. Marmaris'in denizini temizletiyoruz. Fethiye'ye gemiler geliyor. Akbelen'de kamulaştırmayı durdurduk. Bu lobide sanırım tek gereksiz kişi var o da sizsiniz. 'Aydın Bey'e teklif götüreceğim' yerine 'Ben yaparım' diyemediğinize göre bunu siz de kabul ediyorsunuz belli ki. Aydın Ayaydın'ın çözüm odaklı olduğuna, Muğla'nın sorunlarını sadece onun çözebileceğine inanıyorsunuz. O halde, 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde mührü nereye basacağınızı biliyorsunuz demektir. Kendisine benimle alakalı güzel sözleri için teşekkür ederim. Biz güçlü Muğla lobisini zaten kurduk. Sözlerinden bizi desteklediğini, bize oy vereceğini anlıyorum. O da bir Aydın Ayaydın fanatiği olmuş belli ki."