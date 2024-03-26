Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi

Aydın Ayaydın, Ahmet Aras\'a Cevap Verdi

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.

26.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın "Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı" sözlerine, "Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum." diye karşılık verdi.

Ayaydın, yaptığı açıklamada, Aras'ın önceki gün Bodrum'daki bir haber sitesine verdiği röportajda Muğla'nın sorunlarının çözülmesi için güçlü bir Muğla lobisine ihtiyaç olduğunu, başında da Aydın Ayaydın'ın olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Aras'ın Muğla'nın çok büyük sorunları olduğunu kabul ettiğini, bir türlü bitmeyen, uzayan çalışmaların halkı bezdirdiğini, çok şikayet geldiğini, kendilerinin de yıprandığını dile getirdiğine dikkati çeken Ayaydın, "Aras yine aynı röportajda kendi başkanı olduğu Bodrum Turgutreis'teki çalışmalardan söz ederken 'İşi yapan firmanın çalışmaları çok hoyratçaydı. Vatandaşımız çok mağdur oldu' diye konuştu. Ancak hoyratça tutum sergileyen firmanın neden uyarılmadığını ya da değiştirilmediğini söylemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaydın, şunları kaydetti:

"Ahmet Aras'ın cümlesi aynen şöyle, 'Güçlü Muğla Lobisi'ni kurmak istiyorum. Biliyorsunuz bölgemizin iktidar milletvekilleri var. Cumhurbaşkanımız da fahri Muğlalı. Doğru projelerle gidersek bizi reddetmez 'hayır' demez. Aydın Ayaydın hocam var. Onun lobicilik gücü ve mahareti var. İkna kabiliyeti çok yüksek. Muğla'yı, Bodrum'u çok sevdiğini biliyorum. Ona da teklif götüreceğim. Bu lobinin başına geçirmeyi planlıyorum.' Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum. O saydığınız, Fahri Muğlalı dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı da iktidar milletvekilleri de bölgenin turizminin elden gittiğini gören turizmcisi de esnafı da tüccarı da susuzluktan kırılan vatandaşı da zaten benim arkamda ve lobinin bir parçası.

Yani demem o ki sizin hayalini kurduğunuz o güçlü Muğla lobisini zaten oluşturmuş vaziyetteyiz. Hatta daha seçilmeden aksiyon bile almaya başladık. Marmaris'in denizini temizletiyoruz. Fethiye'ye gemiler geliyor. Akbelen'de kamulaştırmayı durdurduk. Bu lobide sanırım tek gereksiz kişi var o da sizsiniz. 'Aydın Bey'e teklif götüreceğim' yerine 'Ben yaparım' diyemediğinize göre bunu siz de kabul ediyorsunuz belli ki. Aydın Ayaydın'ın çözüm odaklı olduğuna, Muğla'nın sorunlarını sadece onun çözebileceğine inanıyorsunuz. O halde, 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde mührü nereye basacağınızı biliyorsunuz demektir. Kendisine benimle alakalı güzel sözleri için teşekkür ederim. Biz güçlü Muğla lobisini zaten kurduk. Sözlerinden bizi desteklediğini, bize oy vereceğini anlıyorum. O da bir Aydın Ayaydın fanatiği olmuş belli ki."

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Ahmet Aras, Muğla, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 18:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement