Aydın\'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, il genelindeki seçmen sayıları da belli oldu. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar seçimlerinde Aydın'da 882 bin 124 seçmen oy kullanacak. Geçtiğimiz 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Aydın genelinde 876 bin 562 seçmen oy kullanırken, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısında yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşandı.
Aydın İl Seçim Müdürlüğü verilerine göre Bozdoğan'da 25 bin 941, Buharkent'te 10 bin 102, Çine'de 39 bin 938, Didim'de 76 bin 362, Efeler'de 226 bin 705, Germencik'te 33 bin 319, İncirliova'da 41 bin 408, Karacasu'da 14 bin 493, Karpuzlu'da 8 bin 825, Koçarlı'da 18 bin 311, Köşk'te 21 bin 445, Kuşadası'nda 102 bin 44, Kuyucak'ta 21 bin 188, Nazilli'de 122 bin 678, Söke 93 bin 978, Sultanhisar 15 bin 595, Yenipazar'da ise 9 bin 792 seçmen bulunuyor.
Aydın genelinde seçim hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Aydın İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan; "1 Ekim'den sonra ikametlerinde değişiklik yapan vatandaşların sandık yerleri ile ilgili İlçe Seçim Kurulu kararının da açıklanmasının ardından ilimizdeki seçmen sayıları belli oldu. Verilerimize göre Aydın genelinde 882 bin 124 seçmenimiz bulunuyor. Seçim gününde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri açısından normal kurulacak olan sandıklarımızın yanı sıra çeşitli sebepleri nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlarımız için seyyar sandıklarımız da ilçelerimizde hazır bulunacak. Örneğin, merkez ilçe Efeler'de bulunan 698 sandığımızın yanı sıra 1 adet seyyar ve 1 adet cezaevi olmak üzere toplam 700 sandık kurulacak. Seçimlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN
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