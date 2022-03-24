Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek - Son Dakika

Kars Belediye Eş Başkanıyken tutuklanan ve cezaevinden çıkmasının ardından HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'in öncülüğünde başlayan siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi.

Gazete Duvar'ın haberine göre'Sessizlerin Sesi Hareketi' olarak yola çıkan ve bu süreçte bir dizi toplantılar düzenleyen Bilgen'in yeni kuracağı partinin adı netleşti. Türkiye'nin Sesi Partisi, ismiyle Türkiye siyasal hayatına katılacak olan partinin kısaltması ise 'SES' olacak.

AYHAN BİLGEN KURUCU BAŞKAN OLACAK

Bilgen de partinin, 'kurucu başkanı' sıfatını taşıyacak.

Edinilen bilgiye göre partinin tüzük ve programı tamamlandı ve 31 Mart Perşembe günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçeleri teslim edilecek.

Türkiye'nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Bu 30 kurucu arasında mimar, mühendis, hukukçular ve iş insanları yer alacak. Partinin amblemi konusunda ise çalışmalar bir süre daha devam edecek.