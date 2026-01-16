Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali - Son Dakika
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

16.01.2026 13:21
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Küpeli'nin "Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde Akşener'in bir hayli zayıflamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Genel ve yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de değişim süreci yaşanmış, Meral Akşener partisini kurultaya götürerek genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Siyasete vedasının ardından zaman zaman cenazelerde görüntülenen Akşener'in bir dönem sarı saçlı imajıyla dikkat çekmişti. Sessizliğini koruyan Akşener'in son hali, paylaşılan yeni fotoğrafla bir kez daha gündeme geldi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin Akşener'i ziyaret ettiği ve birlikte çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı, saçlarını boyamayı bıraktığı ve zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımında "Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir" ifadelerini kullanan Küpeli'nin mesajı da dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Wolkan Turkgenc Wolkan Turkgenc:
    şaka gibi parti kur devletten destek al köşeyi dön istifa et eger hesap günü varsa ki olduguna inanıyorum ozaman görüşeceğiz 8 0 Yanıtla
    Celil Başer Celil Başer:
    Ne yapacak ölene kadar siyasetmi yapacak diğerleri gibi eceli gelene kadar siyasetmi yapacak keşke diğerleri de böyle olsa 0 0
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
