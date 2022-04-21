AYM, CHP'nin Seçim Kanunu itirazını esastan görüşecek - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP'nin Seçim Kanunu'ndaki değişikliklere yönelik itirazı ile ilgili başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

CHP, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddelerinin iptali için 12 Nisan'da AYM'ye başvurdu. AYM, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik görmeyen yüksek mahkeme, iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.