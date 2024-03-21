Anayasa Mahkemesi'nde bugün seçim heyecanı yaşandı. 12 yıllık görev süresini dolduran Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna seçimde 15 üyenin 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya otururken, tecrübeli ismin hukuk fakültesi mezunu olmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı. Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.
AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturan Kadir Özkaya'nın CV'si ise kısa sürede tartışma yarattı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmamasına değinen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepkisini sosyal medyadan duyurdu.
Son Dakika › Politika › AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, flama taşıdığı, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
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