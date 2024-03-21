AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Politika

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu

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Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi olan Zühtü Arslan'ın yerine başkanlık koltuğuna Kadir Özkaya oturdu. Seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alan Özkaya'nın özgeçmişindeki bir detay ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi Kamu Yönetimi mezunu olan Özkaya'nın hukuk eğitimi almamış olmasına rağmen AYM Başkanı seçilmesine tepki gösterdi.

21.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:17
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Anayasa Mahkemesi'nde bugün seçim heyecanı yaşandı. 12 yıllık görev süresini dolduran Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna seçimde 15 üyenin 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya otururken, tecrübeli ismin hukuk fakültesi mezunu olmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YÜKSEK MAHKEMENİN YENİ BAŞKANI ÖZKAYA OLDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı. Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya.

ÖZKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

YENİ BAŞKAN KOLTUĞA OTURMADAN TARTIŞMA BAŞLADI

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturan Kadir Özkaya'nın CV'si ise kısa sürede tartışma yarattı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmamasına değinen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepkisini sosyal medyadan duyurdu.

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın özgeçmişindeki detay tartışma konusu oldu
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın özgeçmişindeki detay tartışma konusu oldu
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın özgeçmişindeki detay tartışma konusu oldu
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın özgeçmişindeki detay tartışma konusu oldu
AYM\'nin yeni başkanı Kadir Özkaya\'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika
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