Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı'da Vatandaşlarla Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı\'da Vatandaşlarla Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözümler üretti.

14.02.2024 13:00  Güncelleme: 13:05
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinliyor, birlikte çözümler üretiliyor, acil sorunlara anında müdahale ediliyor. Başkan Ergin, hemen her gün sürdürdüğü buluşmalarına Sarımsaklı'da da devam etti.

Başkan Ergin, "Sarımsaklı'daydık, hemşehrilerimizle, esnafımızla, pazarcılarımızla, taksi ve dolmuş esnafımızla bir araya geldik, onların isteklerini ilk ağızdan dinleyerek notlara aldık. İlçe belediyesi olarak çözülecek sorunlarını birlikte değerlendirdik. Sarımsaklı Salı Pazarı'nda büyüklerimizle, komşularımızla, Sarımsaklı Birlik ve Bosna Taksi durağında esnafımızla hizmetlerimizi konuştuk, taleplerini dinledik" dedi.

Cunda Alibey Adası'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Ergin, "Hemşehrilerimizle buluştuk, çiftçimizle, üreticimizle, esnaflarımızla, ekmeğini alın teri ile kazanan tüm hemşehrilerimizle yine birlikte başaracağız. Esnafından, balıkçısına, aşçısından, garsonuna tüm hemşehrilerimizle bir aradaydık, sohbet ettik. 5 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da bizim görevimiz kentimizin her noktasında, talepleri dinlemek, sorunlarımıza çözüm bulmak. ve yine birlikte başaracağız" dedi.

Akşam saatlerinde fırsat oluşturarak kırsal mahalleri de ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimiz için çalışan, üreten, bu kentte yaşayan, yolu buradan geçen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. ve yine birlikte başaracağız. Önceki akşam Çakmak Mahallesi'ndeydik. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, çaylarımızı içtik, sohbet ettik" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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