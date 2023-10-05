Azerbaycan, AB ve Ermenistan ile Brüksel'de üçlü görüşme için hazır - Son Dakika

Azerbaycan, AB ve Ermenistan ile Brüksel'de üçlü görüşme için hazır

Azerbaycan, AB ve Ermenistan ile Brüksel\'de üçlü görüşme için hazır
Son Güncelleme: 05.10.2023 15:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamındaki beşli toplantıya katılmamasının, Ermenistan ile temas ve müzakerelerin reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti. Hacıyev, Azerbaycan'ın AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Brüksel'de yapılacak üçlü görüşme için hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın doğrudan diyaloğu ve ikili müzakereleri de desteklediğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamındaki beşli toplantıya katılmamasının, Ermenistan ile temas ve müzakerelerin reddedilmesi anlamına gelmediğini belirterek, "Azerbaycan, AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Brüksel'de yapılacak üçlü görüşme için hazırdır." açıklamasında bulundu.

Hacıyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla yürütülen, AB, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yer aldığı Brüksel sürecini ve bölgesel barış gündemini desteklediklerini vurguladı.

Barış anlaşması da dahil birçok barış girişiminin müteşebbisinin Azerbaycan olduğuna dikkati çeken Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

" Fransa'nın bölgedeki taraflı ve militarist politikası, Güney Kafkasya'da bölgesel barış ve istikrara zarar veren, AB'nin Güney Kafkasya politikasını riske sokan adımları ve Bakü yönetiminin ısrarına rağmen bölge ülkesi olan kardeş Türkiye'nin beşli formattaki (Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya) toplantıya katılmasına olanak sağlanmaması nedeniyle Azerbaycan, Granada'daki toplantıya katılmamaya karar vermiştir."

"Azerbaycan, doğrudan diyaloğu ve ikili müzakereleri de desteklemektedir"

İspanya'nın da "ev sahibi" sıfatıyla bu toplantıya katılmasından yana olduklarını belirten Hacıyev, "Bazı uluslararası medya kaynaklarında bunun (Azerbaycan'ın katılmaması), Azerbaycan'ın Ermenistan ile temas ve müzakereleri reddetmesi şeklinde takdim edilmesi doğru değildir. Azerbaycan, AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Brüksel'de yapılacak üçlü görüşme için hazırdır. Azerbaycan, aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ve barış anlaşması konusunda doğrudan diyaloğu ve ikili müzakereleri de desteklemektedir." bilgisini paylaştı.

Hacıyev, AST toplantısına başarılı ev sahipliği yapan İspanya'yı kutlayarak, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyaloğa katkı sunma niyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Granada'daki toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın beşli görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı. Azerbaycan, görüşmeye Türkiye'nin de katılmasını talep etmiş ancak bu istek Fransa ve Almanya'nın özel çabalarıyla kabul edilmemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bunun üzerine Granada'ya gitmekten vazgeçmişti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Brüksel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan, AB ve Ermenistan ile Brüksel'de üçlü görüşme için hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, AB ve Ermenistan ile Brüksel'de üçlü görüşme için hazır - Son Dakika
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