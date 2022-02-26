Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: "Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: "Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor"

26.02.2022 10:38
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: "Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, "Hayatını kaybetmiş insanların kanı 30 yıldır kanıyordu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, "Hayatını kaybetmiş insanların kanı 30 yıldır kanıyordu. 2020 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in komutanlığı ile Azerbaycan'ın işgal olmuş toprakların kurtarılmasından sonra hayatını kaybetmiş insanlarımızın ruhu şad oldu. Azerbaycan devleti, halkı hiçbir zaman Ermenistan tarafından başımıza getirilen bu dehşetli cinayetleri unutmamalı" dedi.

Ermeni güçlerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı şehrinde 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk toplam 613 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. Tarihin en kara lekelerinden olan ve Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyan bu acıyı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Hocalı'da Azerbaycan halkına karşı büyük bir suç işlendiğini söyleyen Mammadov, "Biz dünyadan Hocalı'ya adalet aktarılmasını, uluslararası hukuk tarafından bu olaylara kıymet verilmesini istedik. Ruanda'da baş gösteren soykırım gibi, Holokost'ta baş gösteren soykırım gibi Hocalı soykırımı ile ilgili de uluslararası mahkemenin kurulması ve bu cinayeti işlemiş kişilerin mahkum edilmesi için adalet istedik" diye konuştu.

"Ermenistan tarafından işlenilen bu suçlar hiçbir zaman unutulmamalı"

Bu yıl Hocalı Soykırımı'nın 30'uncu yıldönümü olduğunu hatırlatan Mammadov, "Hayatını kaybetmiş insanların kanı 30 yıldır kanıyordu. 2020 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in komutanlığı ile Azerbaycan'ın işgal olmuş topraklarının kurtarılmasından sonra hayatını kaybetmiş insanlarımızın ruhu şad oldu. Azerbaycan devleti ve halkı, hiçbir zaman Ermenistan tarafından işlenmiş bu suçları unutmamalı" dedi.

"Kendi ordumuza güvendik ve topraklarımı kurtardık"

Büyükelçi Mammadov, yaşanan bu soykırımın Azerbaycan'ın en kanlı sayfalarından biri olduğunun altını çizerek, "30 sene biz o insanların intikamının alınmasını, adaletin ortaya çıkarılmasını uluslararası teşkilatlara aktarmış olsak da kendi ordumuza güvendik ve topraklarımı kurtardık. Biz durmayacağız, Azerbaycan halkına karşı bu suçları işlemiş, insanlığa karşı bu suça karşı, soykırım gibi tanınmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözde Ermeni Soykırımı adı altında hiçbir delil olmadan Türkiye için yaygara koparıldığını vurgulayan Mammadov şunları söyledi:

"Yakın tarihte olmuş, canlı şahitleri olan, fotoğrafları olan, hepsi gözümüzün önünde olan tekzip edilmesi mümkün olmayan Hocalı Soykırımı'na bugünlerde uluslararası teşkilatlar tarafından ve devletler tarafından göz yumulmaktadır, susulmaktadır. Nasıl ki Ruanda'da gerçekleşmiş olaylarla ilgili mahkemeler kuruldu ve suç işlemiş kişilere dava açıldı, Yugoslavya'da soykırım suçu işlemiş kişilere dava açıldı, aynı şekilde Ermenistan'ın Hocalı'da işlediği soykırıma karşı bir karar kabul edilmesi gerekir. Cinayet işlemiş, elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor."

Uluslararası teşkilatların tepkisizliği karşısında üzüldüklerini dile getiren Mammadov, bu soykırıma nasıl sessiz kalındığını ve kararlı bir adımın nasıl atılamadığını sordu.

Türkiye ile el ele verildiğini ve bu olaylar için beraber hareket edildiğini söyleyen Mammadov, "Dünyaya izah ediyoruz ve Azerbaycan halkının kanını dökmüş her bir katilin cezasını çekmesi yönünde işlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

30 yıldır işgalle barışılmadığını ve bir gün bile ümidin yitirilmediğini de ekleyen Mammadov, Karabağ'ın işgalden kurtulması için kendilerine güvendiklerini ve başardıklarını ifade etti. - ANKARA

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor

YORUMLAR
500
Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların 'soykırım' kabul edilmesi talebi Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların 'soykırım' kabul edilmesi talebi BBP Hocalı katliamını unutmadı BBP Hocalı katliamını unutmadı

Azerbaycan, Ermenistan, Ankara, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor' - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: "Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement