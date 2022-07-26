Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

26.07.2022 10:52
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilinken'in görüşmede, ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklediğini kaydettiği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Tiflis'te yaptığı görüşmeyi ve doğrudan diyaloğunu olumlu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Tiflis'te Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini iki ülke arasında barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması yönünde ilk adım olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Azerbaycan'ın artık barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin komisyon üyelerini oluşturduğunu ve aynı adımın Ermenistan tarafından da atılmasının beklendiğini söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Blinken, aynı zamanda ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşım bağlantılarının açılması ve bu alanda teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında enerji alanında imzalanan mutabakat zaptının öneminden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, insani konulara değinerek, birinci Karabağ savaşı sırasında üç bin 890'dan fazla Azerbaycanlı'nın kayıp düştüğünü, Ermenistan'a defalarca yapılan çağrılara rağmen toplu mezarların yerleri konusunda herhangi bilgi verilmediğine dikkat çekerek, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Ermenistan tarafından toplu şekilde mayınların döşendiğini ve savaşın sona ermesinden bu yana mayın patlamalarında 240'tan fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

Ayrıca görüşmede, işbirliğinin perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - BAKÜ

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ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

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