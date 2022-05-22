Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

22.05.2022 16:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor. Ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1'inci Karabağ Savaşında kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının toplantıda ele alınması bekleniliyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti. - BRÜKSEL

YORUMLAR
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Aliyev ve Paşinyan üçüncü kez Brüksel'de bir araya gelecek Aliyev ve Paşinyan üçüncü kez Brüksel'de bir araya gelecek
Kaynak: İHA

Avrupa Konseyi, İlham Aliyev, Ermenistan, Brüksel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de - Son Dakika


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