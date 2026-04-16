Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

16.04.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği aktarıldı.

Mektubunda, Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, "Bu korkunç olaydan büyük bir öfke duyuyor, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu zor günlerde acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyor, sabır diliyor ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, İlham Aliyev, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 19:53:20. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.