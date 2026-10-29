Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FIFA U-15 finali nedeniyle TDT Zirvesi'ne katılamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FIFA U-15 finali nedeniyle TDT Zirvesi'ne katılamayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 30 Ekim'de Bakü'deki FIFA U-15 finali ve kapanış töreni nedeniyle Ankara'daki TDT Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi. Azerbaycan'ı zirvede Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenecek FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış töreni nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış törenine katılacak olması nedeniyle Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacak. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatları doğrultusunda Azerbaycan'ı zirvede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek. Azerbaycan temsilcileri de TDT zirvesi kapsamında düzenlenecek diğer ilgili etkinliklere aktif olarak katılım sağlayacak.

Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ile resmi kapanış töreninin 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirileceği, Aliyev'in törene katılımının önceden planlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
İlham AliyevAzerbaycanPolitikaAnkaraDünyaBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:14:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FIFA U-15 finali nedeniyle TDT Zirvesi'ne katılamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android