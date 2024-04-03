Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde nisan ayında ABD, Ermenistan ve Avrupa Birliği arasında yapılacak olan görüşmeyi ele aldı.

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine değinen Aliyev, " Berlin'deki dışişleri bakanlarının barış anlaşması metni üzerine yaptıkları görüşmelerin, sürecin ilerlemesi açısından çok değerli. Taraflar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve görüşmelerin daha yoğun bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aliyev, iki yıl önce Çekya'nın başkenti Prag'taki toplantıda kabul edilen deklarasyona ve Alma-Ata deklarasyonuna bağlı olduklarını vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmak niyetinde olduğuna dair suçlamaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Aliyev, özellikle Ermenistan'ın Fransa tarafından silahlandırılmasının bölgede silahlanma yarışına yol açacağını ve gerilimlere sebep olacağını vurguladı.

Aliyev, dün Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Azerbaycan'ı Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamakla ve Ermenistan'a tehlike kaynağı olmakla suçladığını, ancak bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Aliyev, Batı'da Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmak niyetinde olduğuna dair ortaya atılan suçlamaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"Azerbaycan ile çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme niyetindeyiz"

Blinken, üçlü toplantının odak noktasının ise Ermenistan'ın ekonomik kalkınması oldu ifade etti. Blinken, AB-Ermenistan ve ABD arasında gerçekleşen görüşmenin Azerbaycan'a karşı olmadığını belirtti.

Aliyev ile Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Blinken, "Azerbaycan ile çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Blinken, ayrıca iki ülke delegasyonlarının COP29 çerçevesindeki temaslarına da dikkat çekti. - BAKÜ