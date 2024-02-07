Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ailesiyle birlikte Hankendi\'de oy kullandı

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyunu ailesiyle birlikte işgalden kurtarılan Hankendi şehrinde kullandı.

Azerbaycan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. Azerbaycan'ı 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva, çocukları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, oğlu Haydar Aliyev ve gelini ile işgalden kurtarılan Hankendi'deki 125 numaralı seçim merkezine gelerek oyunu kullandı.

7 aday var

Seçimlerde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta 6 milyon 478 bin 623 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları ise oylarını 37 ülkede Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan 49 sandıkta kullanabilecek. Seçimi 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izliyor. Ulusal basının yanı sıra 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Karabağ'da 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "kültür başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Füzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen, kurulan 26 sandıkta oy kullanacak.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oylama işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek ve resmi olmayan ilk seçim sonuçları açıklanacak. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak. - HANKENDİ