Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA\'nın test uçuşunu izledi

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Azerbaycan'ın Türkiye'den yeni aldığı Akıncı taarruzi insansız hava araçlarının (TİHA) test uçuşunu izledi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türkiye'den yeni alınan Akıncı TİHA'larıyla güçleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oğlu Haydar Aliyev ile birlikte askeri tesisleri ziyaret ederek, ordu envanterine yeni alınan Akıncı TİHA'ları inceledi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Akademisi'ne gelen Aliyev, Akıncı ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı. Aliyev, daha sonra Selçuk Bayraktar ile birlikte Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi. Kontrol istasyonuna geçen Aliyev, Akıncı TİHA'yı bizzat kendisi uçurdu. Uçuşun ardından Akıncı'yı imzalayan Aliyev, daha sonra İHA'ların ve bombalarının bulunduğu hangarları gezerek incelemelerde bulundu. - BAKÜ