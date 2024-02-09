Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA\'nın test uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan'ın Türkiye'den yeni aldığı Akıncı taarruzi insansız hava aracının (TİHA) test uçuşunu izledi. Aliyev, test uçuşunun ardından Akıncı'yı imzalayarak incelemelerde bulundu.

09.02.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Azerbaycan'ın Türkiye'den yeni aldığı Akıncı taarruzi insansız hava araçlarının (TİHA) test uçuşunu izledi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türkiye'den yeni alınan Akıncı TİHA'larıyla güçleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oğlu Haydar Aliyev ile birlikte askeri tesisleri ziyaret ederek, ordu envanterine yeni alınan Akıncı TİHA'ları inceledi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Akademisi'ne gelen Aliyev, Akıncı ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı. Aliyev, daha sonra Selçuk Bayraktar ile birlikte Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi. Kontrol istasyonuna geçen Aliyev, Akıncı TİHA'yı bizzat kendisi uçurdu. Uçuşun ardından Akıncı'yı imzalayan Aliyev, daha sonra İHA'ların ve bombalarının bulunduğu hangarları gezerek incelemelerde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, TİHA, Ulaşım, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİHA'nın test uçuşunu izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement