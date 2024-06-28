Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis'in feshedilmesine karar verdi ve seçimleri 2 ay öne alarak 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılmasını belirledi. Bu karar, Yeni Azerbaycan Partisi'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ve Milli Meclis seçimlerinin aynı tarihe denk gelmesi gerekçesiyle önerdiği eylüldeki seçim teklifinin kabul edilmesiyle gerçekleşti.

28.06.2024 15:32
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Milli Meclisin feshedilmesine karar verdiği kaydedildi. Meclis seçiminin erkene alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayan Aliyev, daha sonra meclisi feshetti. Meclisin feshedilmesinin ardından Kasım 2024'te yapılması planlanan seçimin tarihi 2 ay öne alınarak, 1 Eylül 2024 Pazar günü olarak belirlendi.

Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Bakü'de 11-22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) ve 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin aynı tarihlere denk geldiğini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerin eylülde yapılmasını teklif etmişti. Milli Meclis, 21 Haziran'da yapılan Genel Kurul'da YAP'ın erken seçim çağrısında bulunmasını oylamaya sunmuştu. Gerçekleştirilen oylamada 105 "evet", 1 "hayır" oyuyla erken meclis seçimlerinin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verilmişti. Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, dün düzenlenen toplantıda Milli Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinin Azerbaycan Anayasası'na uygun olduğuna hükmetmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti - Son Dakika

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