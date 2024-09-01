Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Milli Meclis seçimlerinde oy kullandı

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'deki Milli Meclis seçimleri için oylarını kullandı.

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva, başkent Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 1 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçime katılım oranın yüzde 20,39 olduğu belirtildi.

Milli Meclis seçimleri

Azerbaycan Milli Meclis seçimlerinde 125 koltuk için 990 aday yarışıyor. Ülke genelinde kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 seçmen oy kullanıyor.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Karabağ'da sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde bulunan seçmenler için sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de bulunan seçmenler kurulan 54 sandıkta oy kullanacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ise 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 20 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve mahkeme tarafından sonuçlar onaylanacak. - BAKÜ