Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Milli Meclis seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Milli Meclis seçimlerinde oy kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'deki Milli Meclis seçimleri için oylarını kullandı. Seçime katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 20,39 olarak açıklandı. Azerbaycan Milli Meclis seçimlerinde 990 aday yarışıyor ve 6 milyon 421 bin 960 seçmen oy kullanıyor. Seçim sonuçları 20 gün içinde Anayasa Mahkemesine ulaştırılacak ve onaylanacak.

01.09.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'deki Milli Meclis seçimleri için oylarını kullandı.

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva, başkent Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 1 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçime katılım oranın yüzde 20,39 olduğu belirtildi.

Milli Meclis seçimleri

Azerbaycan Milli Meclis seçimlerinde 125 koltuk için 990 aday yarışıyor. Ülke genelinde kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 seçmen oy kullanıyor.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Karabağ'da sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde bulunan seçmenler için sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de bulunan seçmenler kurulan 54 sandıkta oy kullanacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ise 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 20 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve mahkeme tarafından sonuçlar onaylanacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Milli Meclis seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Milli Meclis seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement