Azerbaycan'dan ABD'ye Tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan askeri operasyonlarının ardından durumun daha da tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Tüm tarafları mevcut sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'ın nükleer altyapı tesislerine yönelik askeri operasyonlarına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, iki ülke arasındaki gerginliğin kaygı verici olduğunu belirtti. Açıklamada, "ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan askeri operasyonlarının ardından durumun daha da tırmanmasından derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm tarafları sağduyulu davranmaya, durumu daha da germekten kaçınmaya, mevcut sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ne Olmuştu

ABD, gece saatlerinde İran'ın önemli nükleer altyapı tesislerine yönelik askeri operasyonlar başlatmıştı. ABD'nin B-2 bombardıman uçakları, İran'daki Fordo, Natanz ve Isfahan Nükleer Tesislerine saldırı düzenlemişti. - BAKÜ