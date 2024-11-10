Azerbaycan'dan Atatürk'e Anma Mesajı

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk milletinin dahi evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı Azerbaycan'da da anıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Ülkesinin bağımsızlığı uğruna verilen her mücadeleyi zaferle taçlandıran, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk milletinin dahi evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Bu ağır günde, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ