Azerbaycan\'dan Filistin\'e 2 milyon dolar yardım

Politika

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, D-8 Zirvesi'nin "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, Filistin'deki kardeşlerimize maddi yardımda bulunuyor. Ülkemiz bu krizden etkilenen Filistin halkına insani yardım sağlamak için 2 milyon dolar ayırdı" dedi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"unda konuştu. Asadov, halihazırda Orta Doğu'da devam eden krizin derin endişe kaynağı olduğunu belirtti. Gazze ve diğer Filistin topraklarında on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan krizin insani sonuçlarının kritik seviyeye ulaştığını belirten Asadov, "Bu bakımdan daha fazla kan dökülmesini önlemek için acil tedbirlerin alınması gerekiyor. İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan, bu zor dönemde Gazzelilerle dayanışmasını ifade ediyor. Şiddetin artışını, orantısız güç kullanımını ve sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Belirtmek istiyorum ki, Azerbaycan, Filistin'deki kardeşlerimize maddi yardımda bulunuyor. Ülkemiz bu krizden etkilenen Filistin halkına insani yardım sağlamak için 2 milyon dolar ayırdı. Ayrıca Azerbaycan, Filistin'de 600 öğrenciye eğitim verecek bir okulun inşası için de fon ayırdı" dedi.

İnsani yardımın yanı sıra Azerbaycan'ın Filistin'e uluslararası destek sağlamak için de öncü bir rol oynamakta olduğunu belirten Asadov, "Bu bağlamda birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bunların arasında İslami Mali Güvenlik Ağı'nın kurulmasına ve Kudüs'ün kalkınmasına destek olmak amacıyla Bağışçı Konferansı'nı öne çıkarmak istiyorum. Durumun gerginleşmesinin etkileri, ne yazık ki sadece Gazze ve Filistin ile sınırlı değil, küresel güvenlik ve istikrar açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl bir siyasi süreç teşvik edilmelidir"

Gerilimin bölgeye yayılma riskinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Asadov, "Azerbaycan olarak, tüm tarafları temkinli davranmaya ve durumun daha da gerginleşmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyorum. Uluslararası toplumu ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sağlanması ve çatışmanın nedenlerinin ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Krizden diplomatik çıkış yolları bulmak için barışçıl bir siyasi süreç teşvik edilmelidir" dedi.

Sorunun iki devlet ilkesine dayalı ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması çözümünü de kesin ve kararlı bir şekilde desteklemekte olduklarını belirten Asadov, "Azerbaycan, diyalog ve uzlaşmayı teşvik eden ve İsrail-Filistin çatışmasına adil ve sürdürülebilir bir çözümü destekleyen çabalara bağlı kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAHİRE