Azerbaycan'dan Karabağ'a giden Ermenistan Savunma Bakanı'na tepki - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Ermenistan Savunma Bakanı'nın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yasa dışı ziyareti, provokasyon eylemidir" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan'ın Şuşa'daki provokasyon iddialarına yanıt verdi. Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan toprakları hakkında herhangi bir açıklama yapmasının siyasi, hukuki ve manevi hiçbir dayanağı olmadığını vurgulayarak olayın Ermeni tarafının "provokasyonu" olduğunu belirtti. Abdullayeva, "Ermeni tarafının açıklamalarına ve bu kişilerin iddiasına göre 8 Kasım'da Hankendi-Şuşa yolu yakınındaki su hattını onarmak için Ermenilerin harekete geçtikleri belirtiliyor. Bu alanda herhangi bir faaliyette bulunulmadan önce Rus barış güçlerinin bilgilendirilmesi lazım ve barış gücü askerlerinin refakat etmesiyle çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Ancak konuya ilişkin Rus barış güçleri bilgilendirilmedi. Bu da ciddi soruları gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan Savunma Bakanı'nın Karabağ bölgesini yasa dışı ziyareti provokasyondur"

Abdullayeva 8 Kasım'da Karabağ'ın incisi Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu gibi durumlarda bölgede artırılmış güvenlik önlemlerinin alındığı biliniyor. Bunu bilerek bölgeye yakın bir yerde herhangi bir su hattını tamir etmenin bir anlamı yoktur" dedi. Abdullayeva, "Ermenistan Savunma Bakanı'nın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yasa dışı ziyareti de karşı tarafın bir başka provokasyon eylemidir. Bütün bunlar Ermeni tarafının kasıtlı olarak durumu kötüleştirmeye çalıştığını gösteriyor. 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin birinci yıl dönümünün arefesinde bu adımların atılması, Rus barış güçlerinin faaliyetlerini gölgelemeye hizmet etmekte ve genel olarak üçlü bildiri hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ