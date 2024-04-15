Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki dava başladı - Son Dakika
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Politika

Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki dava başladı

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (IAOKİS) uygulanmasına ilişkin davanın bugün başlayan duruşmasında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, 'Ermenistan, Azerbaycan'la sorunu müzakere yoluyla çözmekten kaçınıyor' dedi.

15.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:30
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Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (IAOKİS) uygulanmasına ilişkin davanın bugün başlayan duruşmasında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, "Ermenistan, Azerbaycan'la sorunu müzakere yoluyla çözmekten kaçınıyor" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), Ermenistan ve Azerbaycan arasında Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin dava bugün başladı. Lahey'deki Barış Sarayı'nda UAD Başkanı Yargıç Nawaf Salam'ın başkanlığında halka açık duruşmaların ilk oturumunda Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov konuştu. Memmedov, Ermenistan'ın 1991-1994 yılları arasında Azerbaycan topraklarını hukuka aykırı olarak işgal ettiğini ve bu durumun BM'nin 4 kararına da yansıdığını belirtti. Memmedov, "Azerbaycan toprakları 1991-1994 yılları arasında hukuka aykırı olarak işgal edilmiş ve 30 yıl boyunca işgal altında tutulmuştur. Açıkça ırkçı ve milliyetçi olan bu ideoloji, tüm etnik Ermenilerin tek etnikli bir Ermeni devleti çatısı altında birleşmesini amaçlamaktadır" dedi.

"Ermenistan çözümden kaçınıyor"

Ermenistan'ın İkinci Karabağ Savaşı sonrasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğini belirten Memmedov, "Ermenistan, Azerbaycan'la sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışmıyor. Ermenistan, mahkemenin yargı yetkisine başvurmadan önce Azerbaycan'la sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışma zorunluluğundan kaçmaya çalışıyor. Ermenistan, hukuki anlaşmazlığın çözümü için Azerbaycan'la müzakerelere girmedi ve sınırlı düzeyde yürütülen görüşmeleri sürdüremedi" diye konuştu.

"Ermenistan Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütmeyi amaçlıyordu"

Ermenistan'ın üçüncü şikayetinde ise Ermeni askerlere, askeri personele ve sivillere kötü muamele yapıldığı, keyfi olarak gözaltına alındığı ve çatışmalar sırasında Ermenilerin ortadan kaybolduğu yönünde asılsız iddialar yer aldığını ifade eden Memmedov, "Bu tür konular, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi uyarınca mahkemenin yargı yetkisine ait değildir. Bu Azerbaycan'ın temel itirazıdır. Ermenistan'ın üçüncü şikayetinin tüm kısımları usul açısından kusurludur. Ermenistan bu süreçleri mahkeme önünde başlatmayı ve bu süreçlerin etkisini kullanarak Azerbaycan'a karşı medyada bir karalama kampanyası yürütmeyi amaçlıyordu" dedi.

Lahey'deki Barış Sarayı'nda gerçekleştirilen duruşmalar 19 Nisan'a kadar devam edecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki dava başladı - Son Dakika

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