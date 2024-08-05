Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin'i ziyaret etmemelerini tavsiye etti

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İsrail ve Filistin'i ziyaret etmemelerini ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiğini tavsiye etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İran İsrail gerginliğinin gölgesinde vatandaşlarına uyarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in bulunduğu bölgede hızla değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İsrail ile Filistin'i ziyaret etmemelerini ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiğini tavsiye etti.

Ayrıca bakanlık tarafından, İsrail ile Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının korunma ve güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları istendi. - BAKÜ