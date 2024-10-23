Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ankara'daki terör saldırısına kınama

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da terör saldırısını sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kınadı. Açıklamada, "Kardeş Türkiye'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ