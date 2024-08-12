Azerbaycan, İsrail askerlerinin bulunduğu haberlerini yalanladı

Politika

Azerbaycan; İran, İsrail ve İngiltere merkezli bazı medya kuruluşları tarafından ülkede İsrail askerlerinin bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı; İran, İsrail ve İngiltere merkezli bazı medya kuruluşlarının Azerbaycan hakkında yanıltıcı haberler yaydığını belirterek, asılsız iddialara tepki gösterdi.

Azerbaycan, ülkesinde İsrail askerlerinin bulunduğuna dair haberleri yalanladı. Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İran merkezli "Iran International" televizyon kanalı, İngiltere merkezli "The Telegraph" ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "Kan" gazetesinin Azerbaycan'a yönelik uluslararası gazetecilik standartlarına aykırı haberler yayınladığı ifade edildi. Söz konusu medya kuruluşlarının, "Azerbaycan'daki İsrail askerlerinin ülkede kalmalarının yasakladığı" yönünde yalan haberler yaydığı belirtildi. Yapılan bu yalan haberleri kınayan Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı açıklamasında, "Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmuyor. Bu konuda yanlış bilgilere dayalı manipülasyonları şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca toplumun, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere inanılması gerektiğini vurgulanarak yalan ve yanıltıcı kampanyalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. - BAKÜ