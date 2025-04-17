Azerbaycan-Nahçıvan Geçişi İçin İkili Görüşme - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan-Nahçıvan Geçişi İçin İkili Görüşme

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında serbest geçişin sağlanması gerektiğini vurguladı.

17.04.2025 19:24
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Azerbaycan ile Nahçıvan arasında vatandaşların ve yüklerin serbestçe geçişi sağlanmalıdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası gerçekleştiren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İkili görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatan Bayramov, "Bu görüşmeyi oldukça faydalı buluyorum. Her ne kadar tek bir görüşme tüm sorunları çözmese de, tarafların tutumlarını açıkça ortaya koyması ve argümanlarını detaylı şekilde aktarma imkanı açısından bu görüşme faydalı oldu" dedi.

Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz geçişin sağlanması ile ilgili görüşmeler yapıldığını ancak hala somut bir sonuç elde edemediklerini belirten Bayramov, "Azerbaycan, kendi topraklarında ulaşım hatlarının kurulması yönünde yoğun bir şekilde ilerleme kaydetti. Ancak Ermenistan ise üstlendiği yükümlülüklere rağmen bu konuda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Azerbaycan'ın temel beklentisi, ülkenin batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında özel bir yaklaşım gerektiren, engelsiz ve kalıcı bir koridorun oluşturulmasıdır. Çünkü bu çok özel bir durum. Çünkü bizim coğrafyamızda bir ülkenin ikiye bölündüğü bir durum yok. Bunun tarihsel boyutuna girmek istemiyorum fakat bugün durum bu şekilde. Ermenistan, 2020'de bu geçişin gerçekleşeceğine dair taahhütte bulundu ve bu taahhüt yerine getirilmelidir. Azerbaycan için bu geçişin kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerekiyor. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında vatandaşların ve yüklerin serbestçe geçişi sağlanmalıdır. Bu geçişin, Ermenistan'ın gelecekte yapacağı herhangi bir yasal değişiklikle kısa, orta ve ya uzun vadede engellenmeyeceğini güvence altına alan bir taahhüt olmalıdır. Azerbaycan, Ermenistan'dan serbest geçişin sağlanmasını bekliyor" dedi.

" Güney Kafkasya'nın bölgedeki barışı hak ettiğini düşünüyorum"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması ile ilgili mutabakat sağlanmasını desteklediğini belirten Fajon, "Görüşmelerde de vurguladığım gibi, Güney Kafkasya'nın bölgedeki barışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu, halklar için barışçıl bir ortam oluşturma adına tarihi bir fırsattır. Ayrıca, günümüzün jeopolitik bağlamında, dünyada yaşanan birçok silahlı çatışma göz önünde bulundurulduğunda, bu fırsat daha da değerli hale gelmektedir" dedi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan-Nahçıvan Geçişi İçin İkili Görüşme - Son Dakika

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