Azerbaycan, Rus barış gücünün Karabağ'dan çekilme sürecini tamamladı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan, Rus barış gücünün Karabağ'dan çekilme sürecini tamamladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2020 yılındaki Karabağ savaşının ardından geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücünün bölgeden çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. 2. Karabağ Savaşı sonucunda imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Rus birliklerin görev süresi 2025 yılına kadar planlanmıştı, ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çekilme sürecini erken başlatma kararı aldı.

12.06.2024 16:36
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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine 2020 yılındaki savaşın ardından geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücünün çekilme süreci tamamlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile 27 Eylül 2020'de başlayarak 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçici olarak Karabağ'a konuşlandırılan Rus barış gücünün bölgeden çekilmesi sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Rus askerlerinin bölgeyi terk etmesinin ardından üstlerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Rus barış gücü 2020'den beri Dağlık Karabağ'daydı

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü bildirinin imzalanmasıyla sona ermişti. Bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ'a geçici olarak Rus barış günü birlikleri konuşlandırılmıştı. Rus birliklerin görev süresinin 2025 yılında sona ermesi planlanıyordu. Ancak Aliyev ve Putin, Rus birliklerin görev süresi dolmadan çekilmese karar vermişti.

Rus askerleri çekilme sürecine ilk olarak 17 Nisan'da Kelbecer ilindeki Hudavend Manastırı'ndan ayrılarak başlamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan, Rus barış gücünün Karabağ'dan çekilme sürecini tamamladı - Son Dakika

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